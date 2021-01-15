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Aşılanan sayısı 384 bini geçti! Türkiye'de aşı sıralaması nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 10:55
Güncelleme:15.01.2021 12:40
Dün başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar aşılanan kişi sayısı 380 bini aştı. Öte yandan, aşı sıralaması nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını ve son rakamları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Dün başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar aşılanan kişi sayısı 380 bini aştı. Öte yandan, aşı sıralaması nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını ve son rakamları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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