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Aşılanan sayısı 384 bini geçti! Türkiye'de aşı sıralaması nasıl olacak?
Dün başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar aşılanan kişi sayısı 380 bini aştı. Öte yandan, aşı sıralaması nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını ve son rakamları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Dün başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar aşılanan kişi sayısı 380 bini aştı. Öte yandan, aşı sıralaması nasıl olacak? Bu sorunun yanıtını ve son rakamları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.