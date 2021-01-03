CHP'den HDP itirafı! PKK ile bağlarını koparamadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde HDP'nin kapatılmasına yönelik söyleminin ardından birçok çevre tarafından konuşulan konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gündeminde. Sosyal medyada yayınlanan bir programa katılan CHP Maltepe İlçe Başkanı HDP'nin, terör örgütü PKK'nın sözde karargahı Kandil ile bağını koparamadığını dile getirdi.





"PARTİ KAPATMAYI DOĞRU BULMUYORUM"



CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı Al Cengiz Erol, sosyal medyada yayınlanan bir programda "Parti kapatmayı doğru bulmuyorum. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler var. Kapatılan partiler oldu. A partisi B partisi oluyor, C partisi oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle partilerin kapatılması hiçbir zaman faydalı olmamıştır. Tam tersi başka bir parti adı altında siyasi hayatına devam etmektedir." dedi.



Sunucunun "O zaman bu kapatılmalarda yasada bir eksiklik mi var? Çünkü başka bir parti adı altında çıkıyorlar. Sonuçta kapatılmasını gerektiren kişiler orada." şeklindeki sorusuna HDP'nin kapatılmasının gündemde olduğunu hatırlatarak yanıt veren Erol, HDP'lilerin kapatılma durumunda başka bir parti adı altında örgütlenerek siyasi hayatlarına devam edeceklerine işaret etti.



Erol sözlerini şöyle sürdürdü: "Madem terörle ittifak halindeler. Milletvekilleri var. Şuanda Parlamentoda siyaset yapıyorlar. Teröre bulaşmadığı sürece, düşüncelerini özgürce ifade ettiği sürece her türlü siyasi parti faaliyetinde bulunabilir. O anlamda, ben buna rağmen siyaset yaptıkları için kapatılmalarına karşıyım."



"HDP KANDİL İLE BAĞLARINI KOPARAMADI"



Erol; "Peki siz HDP'nin teröre bulaşıp bulaşmamış olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Türkiye partisi olma yolunda mücadele ettiler, ama daha sonra ne olduysa biliyorsunuz, Dolmabahçe mutabakatı vardı. Oslo görüşmeleri vardı. Çok sıcak bir yakın temasları oldu. Hatta mahkemeleri oldu. Ayaklarına götürdük. Orada yargılansın dediler. Ama daha sonra tabi Kandil ile HDP arasında bir uyuşmazlık oldu. Yani kandilden kopamadı PKK. Kandil buna izin vermedi. İzin vermediği için de kendi aralarında uyuşmazlık oldu. Yoksa siyaset yapmalarında bir engel yoktu. İşte alınan belediye başkanlıklarında orada lojistik destek sağlaması Kandil'e tabi bu da ne oluyor? Terör ile bağlantı kurmuş oluyor. Tabi Türkiye partisi olması yolunda mücadeleleri devam ediyor ama bir türlü Kandil ile bağlarını koparamadılar."