Özel hastanede sağlık skandalı! Manolya Oktay'ı öldürüp cesedini kapının önüne koydular

BİZİ OTELE YERLEŞTİRİP, SÜİT TAHSİS ETTİLER

Bir gün Hastane yetkilisi, kızımın babasını ve kardeşini çağırdı. Tedavinin uzun süreceğini söyleyen yetkili, bize hastane yakınlarında bir otelde süit tahsis ettiler. Babası ve kardeşi geldikten üç gün sonra yine bizi bir gün hastaneye çağırdılar. Para tahsil etmek istediler. Para derdine düşüp bize bir sürü evrak imzalattılar. Sonra, Manolya'yı hastaneden alın ve gidin diyerek bizi gönderdiler. Kızım ölmüştü. Beni resmen kandırdılar. Taş kalpli görevliler, kızımın cansız bedenini gösterdiler. Yaşadıklarım gerçek olmazdı. Kızım basit bir estetik ameliyat için yattığı hastaneden ölü olarak çıkıyordu.