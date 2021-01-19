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CHP’li Engin Altay’ın komik tecavüz savunması ne anlama geliyor? Hikmet Genç değerlendirdi

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Giriş: 19.01.2021 23:11
Güncelleme:19.01.2021 23:35
CHP’li Engin Altay’ın komik taciz-tecavüz savunmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, CHP'nin tecavüz savunmalarıyla ilgili çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç CHP'nin parti içindeki tecavüz vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:

Tecavüz ve taciz olayları ortaya çıktıktan sonra çok sıkıştırdık, çok seslendik, çok köşe yazısı yazdık. Sayın Cumhurbaşkanı çok defa sordu, üzerine gittik. Şimdiye kadar iki tane açıklama vardı bence. Birinci açıklama Sera Kadıgil'indi. Kadıgil dedi ki; 'taciz tecavüz oldu mu? oldu.' Peki 'Olacak mı? Olacak tabii ki çünkü cinsiyet eşitsizliği var.' bu şu demektir; bu sorunlar çözülmedikten sonra biz tacize ve tecavüze devam edeceğiz.

ALTAY'IN AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Son olarak Engin Altay'ın geldiği nokta. Altay ''partideki sapkınlık ve taciz her partiye sirayet edebilir' dedi. 'Sirayet etmek' bulaşmak demektir. Yani 'bu bizde çok var, size de atlamasın' demektir. Uzak durmak lazım o zaman CHP'den.

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