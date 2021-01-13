Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! İnce partisini ne zaman kuracak?

MEMLEKET PARTİSİ YOLDA

Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, ayrıca İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olması beklendiğini söyledi.