Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! İnce partisini ne zaman kuracak?
A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında CHP'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan Muharrem İnce'nin kuracağı parti hakkındaki son gelişmeleri aktardı. "Memleket Hareketi" ile il il gezen İnce'nin şubat ayında siyasi kopuş manifestosunu yayınlayarak CHP'den istifa edeceği ve 1 Mart 2021 tarihinde "Memleket Partisi" adını vereceği yeni partiyi kuracağı iddia edildi.
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A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.
1 MART TARİHİNDE DİLEKÇE VERECEK
Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı.
MEMLEKET PARTİSİ YOLDA
Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, ayrıca İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olması beklendiğini söyledi.