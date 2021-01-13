13 Ocak 2021, Çarşamba
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Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi belli oldu! İnce partisini ne zaman kuracak?

Muhabiri canlı yayında 'den istifa ederek yeni parti kurması gündemde olan 'nin kuracağı parti hakkındaki son gelişmeleri aktardı. "" ile il il gezen İnce'nin şubat ayında siyasi kopuş manifestosunu yayınlayarak CHP'den istifa edeceği ve 1 Mart 2021 tarihinde "" adını vereceği yeni partiyi kuracağı iddia edildi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Muhabiri 'nin 'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

1 MART TARİHİNDE DİLEKÇE VERECEK

Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı.

MEMLEKET PARTİSİ YOLDA

Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, ayrıca İnce'nin kuracağı partinin adının "" olması beklendiğini söyledi.

Son dakika: CHP'li 10 vekil Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecek! SON DAKİKA: CHP'Lİ 10 VEKİL MUHARREM İNCE'NİN KURACAĞI PARTİYE GEÇECEK!

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