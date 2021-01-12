Muharrem İnce A Haber'i doğruladı! "CHP'li bazı vekiller partimize katılacak"

PARTİNİN ADI NE OLACAK?

Muharrem İnce, partinin adına dair spekülasyonlara ve iddialara da yanıt verdi. İnce, "Memleket Hareketi dediğimize göre, ona göre bir isim olur" dedi. İnce, 'Memleket Partisi mi?' sorusuna ise, 'Onun gibi..." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

İnce, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu ifade etti, ilk seçimde hedefinin yüzde 50+1 olduğunu açıkladı.