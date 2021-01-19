Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını affetsin. Hocamızın bir özelliği vardı; siyasetle sosyolojiyi çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum; Herhalde benden daha beyaz Türk kimse olmazdı derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha çok önemliydi; Laikim ama laikçi değilim.