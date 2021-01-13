Gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıklar çok önceden tamamlandı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları operasyonlarını da artan bir tempoda sürdürüyor.