16 Ocak 2021, Cumartesi
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MSB: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

(MSB) açıklamasına göre; Mehmetçik, bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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MSB: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtıldığı kaydedildi.

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