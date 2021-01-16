MSB: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasına göre; Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtıldığı kaydedildi.