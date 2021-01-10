Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde çocukları tuzaktan korumak için eğitim veriyor
Türk askeri, terörden temizlenen Barış Pınarı bölgesinde çocuklara EYP eğitimi veriyor. MSB'den yapılan açıklamada, "METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.