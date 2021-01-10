10 Ocak 2021, Pazar
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Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde çocukları tuzaktan korumak için eğitim veriyor

Türk askeri, terörden temizlenen bölgesinde çocuklara EYP eğitimi veriyor. MSB'den yapılan açıklamada, "METİ timlerimiz, öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde çocukları tuzaktan korumak için eğitim veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitim verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı korunmaları için eğitimler veriyoruz. METİ timlerimiz, Tel Zeydan İlkokulu öğrencilerine mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadeleri kullanıldı.

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