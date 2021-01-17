Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? 18 Ocak pazartesi günü hangi illerde kar yağacak?

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.