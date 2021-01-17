Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? 18 Ocak pazartesi günü hangi illerde kar yağacak?
İstanbul'a pazartesi günü kar yağacak mı? sorusu cevap buldu. 18 Ocak pazartesi günü de İstanbul'a kar yağacağı açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini paylaşımında detayları aktardı. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha devam edecek? Pazartesi günü hangi illerde kar yağacak?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından cevap buldu. İstanbullular son yılların en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalırken, pazartesi gününü merak etttiler. Peki İstanbul'a pazartesi günü de kar yağacak mı?
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR MÜJDESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 5 günlük hava durumu tahmini yayınlandı. Milyonların dikkatle takip ettiği İstanbul'un verileri herkesi sevindirdi. İstanbul'da süren kar yağışı kaç gün daha sürecek? Pazartesi günü İstanbul'a kar yağacak mı?
PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
İstanbul pazar günü ise son dönemde gördüğü en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kalacak.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İSTANBUL'A YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
İstanbul'daki kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kesilecek. Cumartesi akşamı önce sulu kar var. Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde; Kocaeli, Sakarya tarafında sulu kar ve dağlarda ise kar var. Yağışın az olduğu Trakya bölümünde de don etkili olacak. Bölgede cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar bekleniyor.
Ankara: Çok bulutlu ve il geneli aralıklı kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor) 0
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 2
İzmir: Çok bulutlu 2
Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16
Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu 13
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor)
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8