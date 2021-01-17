Eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi... Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde eski eşi tarafından yüzü falçatayla kesilen 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayın ardından korku yaşadığını ifade eden Butim, "Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi" dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün falçatalı saldırganın tutuklandığını açıkladı.
Ukraynalı Anna Butim (28), 15 Ocak günü Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından kıskançlık nedeniyle falçatalı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın, yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu şüpheli Mesut Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ifadesinde, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Mesut Ö., eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin ayrıca intihara teşebbüs ve tehdit suçundan da kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mesut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"İKİ GÜN AVM'DE BEKLEDİ"
Yüzünde derin yaralar bulunan talihsiz kadın ise o anları anlattı. Anna Butim, "Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram'a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram'dan gördü. İki gün AVM'de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk" diye konuştu.
"BENİM SAÇIMI TUTTU, YÜZÜMÜ KESTİ"
Çok korktuğunu ifade eden Butim, "Denize doğru bakıyorduk. Arkamızda da çok insan vardı. O arkadan koşa koşa geldi. Benim saçımı tuttu, yüzümü kesti. Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum" dedi.
ŞÜPHELİ: PİŞMANIM
Hakimlikte savunması alınan şüpheli, ilk eşinden olan 3 çocuğunun Butim tarafından şiddet gördüğünü, Butim'in yaklaşık 5 ay önce sebepsiz yere evi terk ettiğini iddia etti.
Butim'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını da dile getiren Öztürkmen, "Çocuğumun sosyal medya hesabından Butim'un kız kardeşini takip ediyordum. Bir alışveriş merkezinde çekildikleri fotoğrafı gördüm. Ben gece vardiyasında çalışırım sabah saatlerinde alışveriş merkezine gidip bekledim, kendisinin oraya geleceğini düşündüm. Oturup konuşmak istiyordum. İlk gün gelmedi ikinci gün tekrar gittim bekledim" dedi.
İkinci gün Butim'i kız kardeşi eniştesi ve yabancı bir erkekle gördüğünü öne süren şüpheli şöyle devam etti: "Denizi seyrediyorlardı, ben arkalarındaydım. Eşimin yabancı erkekle yakınlaştığını görünce kendimi kaybettim. İşim nedeniyle yanımda bulunan falçatayı arka tarafından 2 defa yüzüne doğru salladım. Yanındakiler beni engelleyip darp ettiler, sonrasını hatırlamıyorum. Eşim olaydan bir hafta önce bana mesaj atarak 'Sen yaşlısın, ben daha gencini buldum' demişti, bu sözleri benim çok ağrıma gitmişti. Olay nedeniyle pişmanım, çocuklarım da zor durumdadır. Serbest bırakılmama karar verilsin.
TUTUKLANDI
Bakırköy Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dün tutuklayarak cezaevine gönderdi