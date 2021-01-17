Eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadıklarını anlattı

"İKİ GÜN AVM'DE BEKLEDİ"

Yüzünde derin yaralar bulunan talihsiz kadın ise o anları anlattı. Anna Butim, "Eski kocam yaptı. Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram'a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram'dan gördü. İki gün AVM'de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk" diye konuştu.