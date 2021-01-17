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İstanbul'da kar yağışı! Kar hangi ilçelerde etkili olacak?
İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek. Hangi ilçelerde etkili olacak? Yoğun kar yağışına karşı hangi önlemler alındı? A Haber muhabiri Melis Coşan da afet koordinasyon merkezinden (AKOM) son durumu aktardı.
İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek. Hangi ilçelerde etkili olacak? Yoğun kar yağışına karşı hangi önlemler alındı? A Haber muhabiri Melis Coşan da afet koordinasyon merkezinden (AKOM) son durumu aktardı.