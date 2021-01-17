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İstanbul'da kar yağışı! Kar hangi ilçelerde etkili olacak?

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 11:35
Güncelleme:17.01.2021 12:24
İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek. Hangi ilçelerde etkili olacak? Yoğun kar yağışına karşı hangi önlemler alındı? A Haber muhabiri Melis Coşan da afet koordinasyon merkezinden (AKOM) son durumu aktardı.

İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek. Hangi ilçelerde etkili olacak? Yoğun kar yağışına karşı hangi önlemler alındı? A Haber muhabiri Melis Coşan da afet koordinasyon merkezinden (AKOM) son durumu aktardı.

Kar yağışı devam edecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI

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