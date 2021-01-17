Dünya genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları sürerken 17 Ocak 2021 itibariyle dünyada toplamda 37 milyon 900 bin kişi koronavirüs aşısı oldu.

Türkiye'ye ise geçtiğimiz günlerde gelen aşılar sonrası ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanlığı aşı takip sisteminde yer alan verilere göre 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 16:15 itibariyle Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 700 bin 623'e ulaştı.