17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu! | 17 Ocak 2021 Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip

Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu! | 17 Ocak 2021 Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip

Son dakika haberi... aşı takip sistemi ile anlık olarak ’de kaç kişinin aşısı olduğunu paylaşıyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre 4 günlük süreçte aşı olan kişi sayısı 700 bini aştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu! | 17 Ocak 2021 Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip

genelinde 49 ülkede aşılama çalışmaları sürerken 17 Ocak 2021 itibariyle dünyada toplamda 37 milyon 900 bin kişi aşısı oldu.

'ye ise geçtiğimiz günlerde gelen aşılar sonrası ilk etapta öncelikli sıralamada yer alan sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

aşı takip sisteminde yer alan verilere göre 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 16:15 itibariyle Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 700 bin 623'e ulaştı.

CANLI AŞI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlık aşı olan kişi sayısı anlık olarak "covid19asi.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. İlk etapta Türkiye'ye ulaşan 3 milyon dozluk aşının aşılama çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması ve yeni dozların Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Aşılama kapsamında Başkan , lideri , Başkanı ve Sağlık Bakanı gibi isimler de aşı olmuştu.

Koronavirüs aşı raporu açıklandı! Dünyada kaç milyon doz aşı yapıldı? KORONAVİRÜS AŞI RAPORU AÇIKLANDI! DÜNYADA KAÇ MİLYON DOZ AŞI YAPILDI?
Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu ve Telegram'dan mesaj paylaştı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN KOVİD-19 AŞISI OLDU VE TELEGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sonra Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu! Kılıçdaroğlu da sırada SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SONRA DEVLET BAHÇELİ VE MERAL AKŞENER DE KORONAVİRÜS AŞISI OLDU! KILIÇDAROĞLU DA SIRADA
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA