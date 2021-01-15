"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşılama işlemi ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık sorunu olarak öncelikli sırada olanlar aşılanacak. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.İşte, e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...