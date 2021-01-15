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Haberler Galeri "Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre aşılama işlemi ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık sorunu olarak öncelikli sırada olanlar aşılanacak. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.İşte, e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 18:26
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"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...
Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sıra alma işlemi, MHRS aracılığıyla erişime açıldı. MHRS ekranına E-Devlet şifresi ile giriş yapan kişilerin alabileceği aşı randevusu, birkaç adımda kolayca oluşturulabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından randevu almak için detaylı açıklamalar yayınlandı. İşte, e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...
Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

Aşı randevu sistemi, MHRS sistemi üzerinden erişime açıldı. Türkiye'ye getirilen ve dağıtım süreci tamamlanan Koronavirüs aşısı için randevu sistemi hizmete alındı. E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen MHRS randevu ekranı, şimdilik sadece sağlık çalışanları için geçerli olacak.

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"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...
Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

Aşı randevu ekranı sağlıkçılar için yapılacak olan aşılamaların tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için açılacak. Asker, polis gibi riskli ortamlarda çalışanlar da sıralamada yer alacak.

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"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...
Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

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"Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?" e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...
Aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? e-Nabız aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? Aşı sorgulama hakkında detaylar...

Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.