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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 16 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 16 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2021e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiyede koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI 15 OCAK 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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