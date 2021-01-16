Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 16 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda flaş uyarılarda bulundu. İşte 16 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı..
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