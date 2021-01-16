HDP’li Leyla Güven’in PKK desteği terörist raporlarında tescillendi! Örgüt eylemlerinden yüz buldu





Teröristler tarafından bizzat el yazısıyla yazılan raporlarda, Leyla Güven'in milletvekili olduğu dönemde başlattığı ölüm orucu eyleminin teröristlerde olumlu etki yarattığı ve teröristlerin 2019 yılına daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade ediliyor.



Yine teröristler tarafından yazılan raporlarda, Leyla Güven öncülüğünde başlayan ölüm orucu eylemlerinin Irak, İran ve Suriye ile Avrupa ülkelerinde de yayılarak yurtdışında da kamuoyu oluşturduğu anlatılıyor.



HDP 27'nci dönem Hakkari Milletvekili olan ve 04 Haziran 2020 tarihinde Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven, halen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.

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