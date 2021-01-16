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HDP’li Leyla Güven’in PKK desteği terörist raporlarında tescillendi! Örgüt eylemlerinden yüz buldu

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan HDP milletvekillerinin dağılma noktasında olan örgüt mensuplarına nasıl cesaret verdiği operasyonlarda ele geçirilen raporlarla gözler önüne serildi. Ele geçirilen raporlarda HDP Milletvekili olan ve milletvekilliği düşürülen ’in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı ortaya çıtı.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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HDP’li Leyla Güven’in PKK desteği terörist raporlarında tescillendi! Örgüt eylemlerinden yüz buldu

Bulduğu her fırsatta terör örgütü PKK/KCK hakkında övücü söylemlerde bulunan ve dağa katılımları destekleyen açıklamalar yapan, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 22 Aralık 2020 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan 'in kışkırtıcı açıklamaları terör örgütünden ele geçen raporlarla doğrulandı.

GABAR'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN YAZIKLARI RAPORLAR ELE GEÇTİ
Yeni yılın ilk günlerinde Şırnak İl jandarma Komutanlığınca 'da Yıldırım operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonun sonucunu ise İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi, inlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" diyerek paylaştı. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinde turuncu kategorideki kod adlı , kod adlı , Mervan Kerkük kod adlı adlı teröristlerin yazdığı "Botan saha komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur" adlı raporlar ele geçirildi.

HUZURSUZ OLAN ÖRGÜT MENSUPLARI LEYLA GÜVEN'DEN YÜZ BULDU
Teröristlerin, moral ve motivasyon kaybı yaşayan örgüt mensuplarının durumu hakkında üst yöneticilerine hitaben yazdıkları raporlarda, örgütün operasyonlarla iyice köşeye sıkıştığı ifade ediliyor. Raporlarda, örgütün varlığını sürdürebilmek ve huzursuz olan teröristleri örgüt içerisinde bir arada tutmak için HDP milletvekili Leyla Güven'in nasıl devreye girdiği anlatılıyor.



Teröristler tarafından bizzat el yazısıyla yazılan raporlarda, Leyla Güven'in milletvekili olduğu dönemde başlattığı ölüm orucu eyleminin teröristlerde olumlu etki yarattığı ve teröristlerin 2019 yılına daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade ediliyor.

Yine teröristler tarafından yazılan raporlarda, Leyla Güven öncülüğünde başlayan ölüm orucu eylemlerinin , ve ile ülkelerinde de yayılarak yurtdışında da kamuoyu oluşturduğu anlatılıyor.

HDP 27'nci dönem Milletvekili olan ve 04 Haziran 2020 tarihinde Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven, halen PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.

PKK propagandası yapan HDP'li vekil Leyla Güven hakkında soruşturma PKK PROPAGANDASI YAPAN HDP'Lİ VEKİL LEYLA GÜVEN HAKKINDA SORUŞTURMA

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