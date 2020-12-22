22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tutuklanan HDP'li eski vekil Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

Tutuklanan HDP'li eski vekil Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ’li eski milletvekili , HDP Diyarbakır milletvekili ’in evinde yakalandı. Bu gelişmenin ardından Leyla Güven’i saklayan HDP ve HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Tutuklanan HDP'li eski vekil Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili , Diyarbakır Milletvekili 'in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel ve HDP ile 2 kişi hakkında 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlattı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () hakkındaki kesinleşmiş nedeniyle 4 Haziran'da milletvekilliği düşürülen HDP eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, dün yargılandığı Diyarbakır 9'uncu 'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yakalama kararı çıkarılmasının ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Güven'in HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğu belirlendi. Dün gece saatlerinde Güzel'in evine yapılan operasyonla Leyla Güven, gözaltına alındı.

Güven, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemede, hapis cezası kararı yüzüne okunan Güven, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 283'üncü maddesindeki 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. TCK'ya göre, 'Suçluyu kayırma' suçunu işleyen bir kişiye; araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Son dakika: HDP'li Leyla Güven gözaltına alındı SON DAKİKA: HDP'Lİ LEYLA GÜVEN GÖZALTINA ALINDI
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika haberi: Tutuklu amca Yusuf Aydemir tahliye edildi LEYLA AYDEMİR CİNAYETİNDE SON DAKİKA HABERİ: TUTUKLU AMCA YUSUF AYDEMİR TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika: HDP'li Leyla Güven'e hapis cezası! Terör soruşturmasında... SON DAKİKA: HDP'Lİ LEYLA GÜVEN'E HAPİS CEZASI! TERÖR SORUŞTURMASINDA...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA