Tutuklanan HDP'li eski vekil Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma





HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 283'üncü maddesindeki 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. TCK'ya göre, 'Suçluyu kayırma' suçunu işleyen bir kişiye; araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.