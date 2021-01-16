Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan erken seçim açıklaması!





'AŞI ELEŞTİRİLERİ TUTARSIZ'

Bostancı, Covid-19 aşısı ile ilgili tartışmalara değinerek, "Aşı ilk çıktığında önce aşıya karşı güvensizlik gündeme geldi, faz çalışmaları bitmedi diye. Oysa ki bütün bunların bilimsel izahları var; ama siyasal polemik yapmak isteyenlerin bilimsel izahlarla bir işi yok, onlar algıya oynuyor. Önce aşıya karşı güvensizlik kampanyası yürütüldü. Peşinden bu defa 'niye aşı gelmedi' kampanyası yapıldı. Prosedürel durum söz konusuydu oysa. Aşı geldi 'niye bu kadar az geldi' diye kampanyası yapıldı. Peşinden, 'önce siz olun bakalım bu aşıları' şeklinde çağrılar yapıldı. Örnek almak bakımından aşı olunduğunda da 'vay efendim, kraliçe bir ay sonra olmuştu siz niye oluyorsunuz' diye eleştiriler yapıldı. Neresinden tutarsanız elinizde kalan bu eleştirileri alt alta yazdığınızda da tutarsızlığını görürsünüz. Malum dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de aşıya mesafeli bakan insanlar var. Bir pandemi durumuyla karşı karşıyayız. Pandemiden çıkmanın yolu önemli ölçüde bir aşılamanın yapılması. Başka türlü hayatı olağan hale çevirmek mümkün değil" diye konuştu.



'ORADA MYK ÜYELERİNDEN AŞI OLANI GÖRMEDİM'

Bostancı, Başkan Erdoğan'ın örnek teşkil etmek için aşı olduğuna vurgu yaparak, "Bizler de kendisine eşlik ettik. Orada MYK üyeleri vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aşı oldu, bizler sadece eşlik ettik. Sağlık bakanlığının yürüttüğü bu aşı çalışması çerçevesinde TC kimlikleri tanımlanmış olan bir iki kişi aşı oldu. Yani sistem çerçevesinde aşılanması gerekenler aşı oldu. Orada kayıtsız, karadüzen aşı zaten mümkün değil. Muhakkak sırası geldiğinde hangi sıraya göre yapıyorlarsa herkes gibi arkadaşlar da aşı olacaklardır. Ben de sıramı bekliyorum. Sayın cumhurbaşkanımız aşı oldu ve bu bir örnek teşkil etme işidir. Aşıya ilişkin güvenirliği ortaya koyma ifadesidir. Ümit ederim bu örnek olmak, pandemiyi sonlandırma için kamuoyuna güven verme konusunda diğer siyasal temsilciler de bir rol oynarlar; kendi takdirleri" ifadelerini kullandı.