Son dakika: AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan erken seçim açıklaması!

'SON DERECE ÖNEMLİ TESPİTLER'

Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması ve seçim barajının düşürülmesine ilişkin çağrılarını da değerlendirdi. Bostancı, "Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakına son derece güçlü bir şekilde sahip çıktığını her vesile ifade etmiş bir saygıdeğer liderdir. Yine bu istikamette beyanlarıyla birlikte Türkiye siyasetine ilişkin bazı mülahazalarda bulundu. Esasen seçim sistemi, baraj meselesi, meclis içtüzüğü, etik kanun bunlar bizim de üzerinde çalıştığımız ve nihayetinde cumhur ittifakı olarak görüşme ve müzakereler tekemmül ettikten sonra kamuoyu ile paylaşmayı düşündüğümüz konular, son derece önemli ve yerinde tespitler" dedi.



'HUKUKİ DEĞERLENDİRMEYE GÖRE YÜRÜR'

HDP'nin kapatılma mevzusunun çok konuşulduğunu dile getiren Bostancı, "Bu parti kapatma meselesi malum hukuki olarak yapılacak bir değerlendirmeye göre yürür. Bu çerçevede ilgili kurum hukuk esasında meseleye bakacaktır" dedi.



'ERKEN SEÇİM RÜYASI GÖRMEK İSTEYENLER VAR'

Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde Ankara'daki siyasi ziyaretlerine ilişkin de şöyle dedi:

"Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler var. Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak. Siyasette her zaman görüşmeler, konuşmalar olur, değerlendirmeler yapılır. Siyaset bir bakıma sosyal alanla siyasal alanın örtüşmesi üzerinden yürür. Bu sosyal ve siyasal olan eğer bir ölçüde birbirinden ayrılmışsa muhakkak hayatın olağan akışı içinde bunlar tekrar çakışır, yine üst üste gelir. Kastım şu; Türkiye siyasal sisteminde yakın dönem sosyal ve siyasal tarih biraz birbirinden farklılaşmıştı. Malum millet ittifakı içinde sosyal, kültürel nitelikleri itibarıyla birbiriyle uzlaşmayan Türkiye'ye atfettikleri rol, geçmiş okumaları, geleceği ilişkin değerlendirmeleri bakamından oldukça önemli farklılıklara sahip partiler bir arada. Kastım hayat sosyal ve siyasi olanı birleştirme yönünde bir zorlayıcılığa sahiptir. Aklın, mantığın, kültürün, tarihin, geleneğin zorlaması bu istikamettedir. Sayın cumhurbaşkanının görüşmelerini de bu bağlamda görmek gerekir. Erken seçim bağlamında değil."

