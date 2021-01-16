CHP'li belediyeler sadece şov yapıyor: Zam var maaş yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediyelerden ardı ardına açıklamalar geldi. Bazı belediyeler asgari ücreti 4 bin liraya kadar arttırdı. Ancak bazı belediyelerin bu açıklamaları şovdan öteye geçmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre CHP'li Balıkesir Erdek belediyesi yirmi aydır işçilerine ödeme yapmıyor. Şişli Belediyesi'nde borç batağından çıkamayan işçiler hakları için yaklaşık bir aydır eylemde. Avcılar'da ise ödenmeyen işçi ücretleri 15 bin TL'yi buldu.