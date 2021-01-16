





KENDİNİ ACINDIRMAK VE KAMUFLE ETMEK İÇİN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde aynı şekilde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi sosyal medya hesabından lüks bir semtte çöpten topladığı ekmeğin küflerini ayıklayan bir kadının fotoğrafını paylaştığını kaydeden Dağ, "Daha sonra yapılan araştırmada bu kadının o ekmekleri kendini acındırmak ve kamufle etmek için yaptığı ortaya çıktı. Burada, Kılıçdaroğlu birileri tarafından yanıltılmış mıdır? Hayır. Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır yapmış olduğu propagandaya baktığımız zaman, Kılıçdaroğlu aldatılmamıştır, milleti aldatmıştır, milleti dolandırmıştır" ifadelerini kullandı.







TAM BİR HİTLER PROPAGANDASI YAPIYOR

Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir dolandırıcı ve yalancı olduğunu vurgulayan Dağ, "Bunu biz tarihten de görüyoruz. Tarihte çok net, Hitler zamanında muhalefette bulunduğunda iki şeye başvurdu. Birincisi yalan ve sürekli aynı yalanı tekrar etmek, baktığımız zaman aynı şekilde yıllardır devam eden bir yalan zinciri söz konusu ve bu yalan zincirinde son halkayı yaşıyoruz, bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz. İkincisi de sistemi kilitlemeye çalışmak; Kılıçdaroğlu sürekli hakaretlerle, 'sözde Cumhurbaşkanı' laflarıyla, sürekli Cumhurbaşkanımıza, partimize, parti mensuplarımıza, öğretmenlere, çiftçilere hakaretle sistemi kilitlemeye çalışıyor. Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez" dedi.