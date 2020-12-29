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CHP'de kadına şiddet! CHP'li Maltepe Belediye Başkanı'nın kayınvalidesi CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darbedildi

Her geçen gün yeni bir skandalla gündeme gelen , bu defa 'kadına şiddet'le haber oldu. CHP'li Belediye Başkanı 'ın kayınvalidesi olan, önceki dönem meclis üyesi , ''bu belediyede yolsuzluk var'' deyince yerlerde sürüklenerek darbedildi.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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CHP'de kadına şiddet! CHP'li Maltepe Belediye Başkanı'nın kayınvalidesi CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darbedildi

Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan bu kez kadına şiddetin adresi oldu.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı'nın kayınvalidesi CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darbedildi CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI'NIN KAYINVALİDESİ CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE DARBEDİLDİ




CHP'li önceki dönem meclis üyeliği yapan belediye içerisinde darbedildi. Bununla da yetinilmeyip yerlerde sürüklendi.



"BÜLENT KERİMOĞLU BAKIRKÖY'Ü YİYİP BİTİRDİ! YAZIKLAR OLSUN BU PARTİYE"
Belediye Başkanı 'ın kayınvalidesi olan Meral, darp edilmesi ve yerlerde sürüklenmesi sonrasında sinir krizleri geçirirken "Bu belediyede yolsuzluk var, Bakırköy'ü yiyip bitirdi . Kendimi yakacağım, öldüreceğim. Ben doğruları savunduğum için, 'hakkımızı yiyorsunuz' dediğim için Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla bana belediye binasında yapmadıkları zulüm kalmadı. Beni yerlerde sürüklediler. Yazıklar olsun bu partiye! Ben meclis üyeliği de yaptım Bakırköy'de" diye isyan etti.


CHP'Lİ KERİMOĞLU SKANDALA SESSİZ KALDI
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve önceki dönem Bakırköy Belediyesi CHP meclis üyeliği yapan İlknur Meral'in darp edildiği esnada odasında bulunan Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ise odasından çıkmadığı, bir kadının makam odası önünde darp edilmesine sessiz kaldığı öğrenildi.



Aynı dakikalarda da Kerimoğlu'nun vahşi bir cinayetle hayattan koparılan Maltepe'deki özel bir üniversitenin öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer hakkındaki paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.

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