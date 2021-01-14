Son dakika: CHP'li İBB'nin algı operasyonu elinde patladı! İşte 'Halk Ekmek' gerçekleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada, 142 halk ekmek büfesinin açılmasına izin verdiklerini söyledi. Göksu, "CHP ve İBB'nin yapmış olduğu algı ve manipülasyonları bertaraf ederek 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesinden itibaren büfeleri açabilirsiniz. Ama İstanbullular daha çok ekmeğe ulaşsın, bakkal ve fırınlara da verin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB meclis toplantısı öncesinde gündemdeki konulara ilişkin Yenikapı Avrasya Gösteri Mezkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Göksu, İstanbul Halk Ekmek Büfeleri (İHE) ve sosyal yardımlara kadar birçok konuya ilişkin açıklama yaptı.