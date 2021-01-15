"PARTİ POLİTİKASI GEREĞİ ÖCALAN'DAN BAHSETTİM"

İddianamede, ihbar üzerine yapılan tahkikat sırasında dinlemelerde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un PKK terör örgütüyle bağlantılı kişilerle irtibatta bulunduğunun belirlenmesi üzerine soruşturmaya dahil edildiği anlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu anlaşılan Yavuz'un ikametine yapılan operasyonda dijital materyallerine el konuldu. İddianamede ayrıca Cihan Yavuz'un 31 Ocak 2019 tarihinde PKK'nın yayın organı olan Sterk TV'de yayına katıldığını kabul edip örgüt lideri Abdullah Öcalan için tecritin kaldırılması konusunda konuşma yaptığını kabul ettiği ancak bu konuşmayı parti politikasından dolayı yaptığı anlatıldı.