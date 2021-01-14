14 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'a PKK üyeliğinden dava

Son dakika haberine göre PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında "terör örgütü üyeliğinden" iddianame hazırlandı.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'a PKK üyeliğinden dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturma kapsamında geçen yıl 26 Kasım'da 28 adrese operasyon düzenlenmişti.

PKK/KCK terör örgütünde faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yavuz'la birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Yavuz hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlandı. İddianame 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında flaş iddialar PKK/KCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ HAKKINDA FLAŞ İDDİALAR

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