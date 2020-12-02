02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! CHP'li Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! CHP'li Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Bölücü terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Başkan  'un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.  Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! CHP'li Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbulda PKKya büyük operasyon! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı da gözaltında İSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON! ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Terör örgütü PKK yapılanmalarını koordine etmek için kurulan KCK/TM üyesi olmak ve örgütsel faaliyetler de bulunup, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi destek sağlamak suçundan geçtiğimiz hafta 18 örgüt üyesi şüpheliyle birlikte gözaltına alınan Cihan Yavuz sabah saatlerinde 16 şüphesiyle birlikte sevk edildiği mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Şişli Belediye Başkanı Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısı Cihan Yavuza sahip çıktı! ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI KESKİN PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ'A SAHİP ÇIKTI!
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında flaş iddialar PKK/KCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ HAKKINDA FLAŞ İDDİALAR
Son dakika: İstanbulda PKKya büyük operasyon! Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı da gözaltında SON DAKİKA: İSTANBUL'DA PKK'YA BÜYÜK OPERASYON! ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
Son dakika: Başörtülüleri aşağılayan İBB yöneticisi Yeşim Meltem Şişli için hesap vakti! 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor SON DAKİKA: BAŞÖRTÜLÜLERİ AŞAĞILAYAN İBB YÖNETİCİSİ YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ İÇİN HESAP VAKTİ! 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA