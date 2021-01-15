TUS adayları dikkat! 2020-TUS 2. dönem ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? Boş kontenjan ve kadro dağılımı...
TUS ek tercihler nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 TUS 2. dönem tercihlerinin tamamlanmasının ardından bugün ek tercih işlemleri başladı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. Ek tercih ve kontenjan bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020-TUS 2. dönem ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS 2. dönem ek tercih boş kontenjan ve kadro dağılımı...
2020-TUS 2. dönem ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren ek tercih bildiriminde bulunacaklar. Kısa süre sonra sona erecek TUS ek tercih ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020-TUS 2. dönem ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır? İşte TUS 2. dönem ek tercih boş kontenjan ve kadro dağılımı...
TUS 2. DÖNEM EK TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
TUS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN
TUS TERCİH KILAVUZU, KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır.
Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadaryatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
TUS EK TERCİH KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI NASIL?
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2020-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
TUEY'in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, TUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir.
TUEY'in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği, TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü, 2020-TUS2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallardoğrultusunda yapılacaktır.
Adayların tercih işlemi yapabilmeleri için, sınavdan sonra T.C. Kimlik /Y.U. Numaralarındaki değişiklikleri tercih tarihinin son günü saat 12.00'ye kadar Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir.
Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgileri olanancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS'teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.
Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.