Şişli Belediye Başkanı Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısı Cihan Yavuz'a sahip çıktı!

"KÜRDİSTAN" DENMESİNE SESSİZ KALMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2019 yılında belediye başkan adayı iken Feriköy'de bir düğüne katılmıştı. Salonda Keskin'e, HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk eşlik etmişti. Burada bir konuşma yapan Öztürk, HDP'nin Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için batıda aday çıkarmama kararı alması sonrası Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı. HDP'li Öztürk, konuşmasının devamında da Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Keskin'in bu sözlere tepki göstermemesi eleştirilmişti.

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