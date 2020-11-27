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Şişli Belediye Başkanı Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısı Cihan Yavuz'a sahip çıktı!

2019 seçimlerinde Şişli İlçe Başkanı ’ün, Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde “Kürdistan” ifadesini kullanmasına tepki göstermediği için eleştirilen Başkanı , terör örgütü ’ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve evinde terör örgütüne ait yayınlar bulunan yardımcısı 'a sahip çıktı.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Şişli Belediye Başkanı Keskin PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısı Cihan Yavuz'a sahip çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün il genelinde terör örgütü 'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Başkan Yardımcısı 'un da aralarında olduğu 19 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

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Şişli Belediye Başkanı yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şişli Belediye Başkanı , Cihan Yavuz için "Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim" dedi.

"KÜRDİSTAN" DENMESİNE SESSİZ KALMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI
CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2019 yılında belediye başkan adayı iken Feriköy'de bir düğüne katılmıştı. Salonda Keskin'e, İlçe Başkanı eşlik etmişti. Burada bir konuşma yapan Öztürk, HDP'nin Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için batıda aday çıkarmama kararı alması sonrası Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı. HDP'li Öztürk, konuşmasının devamında da Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Keskin'in bu sözlere tepki göstermemesi eleştirilmişti.

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