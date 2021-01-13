13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberine göre, merkezli 12 ilde 'nün () mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: 12 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Edirne merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şüpheliyi, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Rize, Bursa, Osmaniye, Şırnak, Samsun, Kırıkkale, Konya, Gaziantep, Yalova ve Erzincan'da gözaltına aldı.

DİĞER OPERASYONDA 22 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, 4 Ocak'ta Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmiş, 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu şüphelilerden 22'si etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden C.K. ise tutuklandı.

Son dakika: İstanbulda FETÖ operasyonu: 12 gözaltı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Son dakika: Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı SON DAKİKA: BURSA MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 17 GÖZALTI
Son dakika: Ankarada peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var SON DAKİKA: ANKARA'DA PEŞ PEŞE FETÖ OPERASYONLARI: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
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