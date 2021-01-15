Ukrayna Türkiye'den ADA sınıfı korvet alacak
Türkiye ile Ukrayna arasındaki İHA anlaşmasının ardından sıcak gelişmeler yaşandı. Türkiye ile geleceğin teknolojik silahlarını üretmek istediğini açıklayan Ukrayna, denizlerde de güçlenmenin peşinde. Ukrayna'nın yeni gözdesi Türkiye'nin ADA sınıfı korvetler oldu.
Türkiye ile İHA anlaşması yapan Ukrayna, ADA sınıfı korvetler için de harete geçti. Türkiye ile sıcak ilişkilerini sürdüren Ukrayna, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacak.
TÜRK İHA'LARINA BÜYÜK ÖVGÜ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, "Mesela Ukrayna şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Delta Defence, BAYKAR ve daha pek çok Türk savunma şirketiyle aktif bir şekilde iş birliği yapıyor. Ukraynalı savunma şirketlerinin gelişimi için Türkiye'yle artan iş birliği itici güç olarak özellikle önemli. Bahsetmeden geçemeyeceğim bir husus da, kasım ayındaki ziyaret kapsamında başlıca Türk savunma şirketleriyle de bir toplantı gerçekleştirdik ve toplantıda stratejik iş birliğimiz kapsamında iki ülke arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesindeki büyük potansiyel vurgulandı." şeklinde konuştu.
İş birliğinin halihazırda pek çok meyve verdiğini belirten Uruskiy, "Mesela geçtiğimiz günlerde ADA tipi korvetlerin Ukrayna donanması için üretimi anlaşması imzalandı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİHA üretimi kapsamında teknoloji paylaşımına ilişkin anlaşmalar da öncesinde imzalanmıştı. Bu anlaşmalar Ukrayna'da pek çok iş imkanı yaratacağı için ülkeye sosyo-ekonomik açıdan da olumlu katkısı olacaktır. Özetle, iş birliğimiz ivme kazanıyor ve eminim ki başarılı olacağız." dedi.
TÜRKİYE'DEN KORVET DE ALACAKLAR
Ukrayna, Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Ukrayna'nın Türkiye'den 4 adet Ada sınıfı korvet alacağı açıklandı. Korvetlerin ilkinin inşasına yakın zamanda başlanacak.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA!
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa 2021 donanma eğitim yılı açılışı konuşmasında, Türkiye'den 4 adet savaş gemisi alacaklarını ve birkaç ay içinde inşasına başlanacağını duyurdu.
YÜKSEK YERLİLİK ORANI
Türkiye'nin ilk defa korvet tipi askeri bir geminin ülkemizin kaynakları ile üretilmesi projesi olan MİLGEM kapsamında ülkemize TCG-HEYBELİADA, TCG-BÜYÜKADA, TCG-BURGAZADA, TCG-KINALIADA adı verilen korvetler kazandırılmıştı.
İŞTE ÖZELLİKLERİ
Ada Sınıfı Korvet; hava, suüstü ve sualtı hedeflerinin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandınlması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilir ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilir. Korvetler, her tür potansiyel tehdidi önlemenin yanı sıra deniz gözetleme ve devriyesi, kıyı ve altyapısı korunması, Münhasır Ekonomik Bölge denetlemesi ve gözetimi gibi deniz operasyonlarını da icra edebilir.
KABİLİYETLEİ
Yüksek manevra kabiliyeti
Dayanıklılık ve stabilize
Yangın ve hasara karşı yüksek dayanıklılık ve algılama sensörleri
Titreşime ve hasara karşı şok emici ve azaltıcı uygulama ve zırhlı koruma
Stealth tasanm ve düşük radar kesit alanı
Dalmış tehditlere karşı su altı ortam gürültüsünü azaltma ve geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi
Kızılötesi iz takip sistemi
Yedeklilik felsefesi
SENSÖRLER VE SİLAHLAR
3D Gozetleme Radarı
E/0 Sensörler
F/C Radarlar
LPI Radar
Elektronik Destek Sistemi
Lazer ikaz Sistemi
Torpido Saptama / Karşı Tedbir
Karinaya Monteli Sonar
SSM (HARPOON)
2 x 12,7 mzm Makineli Tüfek (E/0 Kabiliyeti)
RAM
Aldatıcı Sistem
TENİK ÖZELLİKLERİ
Tam Boy : 99.44 metre
Su Hattı Boyu : 90.55 metre
Azami En : 14.42 metre
Draught : 3.59 metre
Tonaj (Deplasman) : 2400 ton
Azami Hız : 29+ knot
Ekonomik Hız : 15 knot
Seyir Siası : 15 knot hızda 3500 nm
Ana Tahrik Gücü : CODAG
2 x saft ve CPP pervanesi
Yardımcı Makineler : 4 x dizel jenerator
Helikopter Platformu ve Hangar
2 x S70 Seahawk helikopterini taşıyabilecek kapasitede
(Biri hangarda biri platformda)
Gemi Vasıtaları
2 x RHIB
Yaşam Mahalli
86 personel için rahat yaşam alanı
Büyüme Kapasitesi
Özel sensorler ve silahlar
Daha fazla yaşam alanı