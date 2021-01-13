Lice'de PKK operasyonu! 8 kişi yakalandı

Son dakika haberi... 10 ocak'ta Diyarbakır'ın lice ilçesi kırsalında jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehit olduğu çatışmada terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Bir askeri şehit eden PKK'lılara yardım eden 8 kişi yakalandı gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

10 ocak'ta Diyarbakır'ın lice ilçesi kırsalında jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in şehit olduğu çatışmada terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Bir askeri şehit eden PKK'lılara yardım eden 8 kişi yakalandı gözaltına alındı.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.