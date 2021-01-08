09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

Son dakika haberi | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

haberi... (MSB) " bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunan 5 -YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
ABONE OL
Son dakika haberi | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA