Son dakika haberi | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.