OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELDİ

Günümüzde 30-40 bin liranın altında ikinci el otomobil kalmadı. Trafikte olup değeri milyonlarca lira olan otomobiller de bulunuyor. Tek farı 50-60 bin lira olan otomobile çarpılması halinde büyük masraflar ortaya çıkıyor. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almak da araç sahibinin elinde oluyor.