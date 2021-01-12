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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır araba fiyatları | 0 araba alacaklar dikkat! En ucuzu bunlar Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır araba fiyatları | 0 araba alacaklar dikkat! En ucuzu bunlar Sıfır araba fiyatları 2021 | En ucuz sıfır araba fiyatları | Sıfır araba alacakların merakla beklediği liste açıklandı. Birçok otomotiv devi Türkiye'de o model araçlarını uygun fiyatlı olarak satışa sundu. 0 araba fiyatları araştıran sürücülerin, bütçelerine göre olan bu arabalar 2021 yılına damga vuracak. İşte marka marka model model en uygun fiyatlı arabaların listesi... Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:15
Otomobil alacaklar sıfır araç fiyatlarını araştırıyor. Araç pazarında en uygun fiyatı yine yerli üretilen otomobil firmaları vermeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2019 yılında sıfırı 100 bin liraya alınan otomobiller günümüzde 200 bin liranın üzerinde fiyatlardan alıcı buluyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde fiyatları neredeyse ikiye katlanan sıfır otomobillere rağbet her geçen gün artıyor. 2019 yılında sıfırı 100 bin liraya alınan otomobiller günümüzde 200 bin liranın üzerinde fiyatlardan alıcı buluyor.
2019 yılında sıfırı 100 bin liraya alınan otomobiller günümüzde 200 bin liranın üzerinde fiyatlardan alıcı buluyor.
Yerli üretim otomobiller sahip oldukları özelliklere göre fiyatlarında değişiklik gösterse de en uygun fiyatlı otomobil olmayı sürdürüyorlar. Hürriyet'te yer alan haberin detayları şöyle: