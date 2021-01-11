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Haberler Galeri En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | 0 faizli araba kampanyaları | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller... 2020 yılında hızla yükselen otomobil fiyatları, sürücüleri bir hayli zorlamıştı. Vatandaşlar internetten uygun fiyatlı, bütçelerini sarsmayan sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. 2021 yılında da otomobil fiyatlarında düşme beklenmezken, birçok firmanın işleme aldığı otomobil kampanyalarıyla 0 model araç satışını hızlandırdı. İşte Türkiye'de satılan en uygun marka marka model model sıfır araba fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 12:20
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

Pandemi nedeniyle artan sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları daha uygun maliyetteki araçlara yönlendirdi. Sürücülerin merakla beklediği en uygun fiyatlı 0 araba fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'de satışa konulan o arabalar...

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

CİTROEN

YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 151.500 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Kampanyalı fiyatı 296.500 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları 2021 | İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 197.500 TL