Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Faizler sıfırlandı! Sıfır otomobilde dev kampanya! İşte 2021 marka marka sıfır araba kampanyaları Son dakika: Faizler sıfırlandı! Sıfır otomobilde dev kampanya! İşte 2021 marka marka sıfır araba kampanyaları Son dakika... Sıfır otomobil alacaklara müjdeli haber geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Otomobil firmaları en uygun şartlarda otomobil alacak vatandaşlar için yeni kampanyalarını duyurdu. Marka marka güncel otomobil kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte Audi, BMW, Citroen, Ford, Honda gibi markaların otomobil fiyatları... Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 11:05
Son dakika haberi... Sıfır otomobilde kampanyalar art arda açıklanmaya başladı. Audi, BMW, Citroen ve birçok otomobil markası, güncel kampanyalarını açıkladı. Bazı markalar düşük faizli fırsat sunarken, bazı markalar ise faizi sıfıra indirdi. 2021 Ocak ayı güncel otomobil kampanyalarını sayfamızda toparladık. İşte marka marka güncel otomobil kampanyaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI
İşte marka marka güncel kampanyalar:
AUDİ Q2
Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic model araçlar için %0,99 faiz 24 ay 100.000 TL, %1,21 faiz 24 ay 150.000 TL ve %1,32 faiz 24 ay 200.000 TL
Audi A3 Sedan
%0,99 faiz 24 ay 100.000 TL, %1,21 faiz 254 ay 150.000 TL ve %1,32 24 ay 200.000 TL
BMW 3 serisi
350.000 TL 24 Ay 0,99 faiz
BMW 2 Gran Coupe
250.000 TL 24 Ay 0,99 faiz
Citroen
Berlingo Kombi modelinde 100.000 TL 30 Ay %0,99 ve 60.000 TL 20 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır. C3, Ce Aircross SUV ve C-Elysee modellerinde 80.000 TL 24 ay %0,69 faiz kampanyası bulunmaktadır. Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Space & Spacetourer modellerinde 50.000 TL 12 Ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır. Kampanyalar ve fiyatlar 2020 ve 2021 model yılı Citroen modellerinde 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçerlidir.
2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde ayda 4.500 TL taksit veya 120.000 12 ay %0 faiz veya 1 ay ötemeli %0 faiz kampanyaları sunulmaktadır. 2021 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay % 1,09 faiz kampanyası sunulmaktadır.