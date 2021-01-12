Son dakika haberi... Sıfır otomobilde kampanyalar art arda açıklanmaya başladı. Audi, BMW, Citroen ve birçok otomobil markası, güncel kampanyalarını açıkladı. Bazı markalar düşük faizli fırsat sunarken, bazı markalar ise faizi sıfıra indirdi. 2021 Ocak ayı güncel otomobil kampanyalarını sayfamızda toparladık. İşte marka marka güncel otomobil kampanyaları...