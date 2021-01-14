İBB'nin çift maaşlı yeni Halkla İlişkiler şefi Dilek Karafazlı: AK Parti ile iç savaştan kaçış yok

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde sosyal medya hesabından terör örgütünün propagandasını yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözaltına alındığı yalanını servis eden Saffet Dağbakan'ın İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de (İSBAK) görev yaptığının ortaya çıkmasının ardından Dilek Karafazlı'nın da "AK Parti ile iç savaş durumundan kaçış yok! Ya dinci, gerici, yobazlarla ülkenin aydınlık evlatları ya da Türk-Kürt savaşı. İç savaş olmadan yapamaz" yazdığı görüldü. Bir başka paylaşımında ise terör propagandası yapmak ve Yasin Börü'nün de içinde bulunduğu onlarca Kürt vatandaşın PKK tarafından vahşice öldürülmesine azmettirmekten suçlu olan Demirtaş' a saygı duyan Karafazlı, "Bakın Demirtaş'a neler söyletiyorsunuz? Haklı Demirtaş: Senin evladın tabutta onların ki kumar masalarında" yazdı.