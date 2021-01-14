Son dakika: Türkiye KKTC'ye koronavirüs aşısı gönderdi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan işbirliği çerçevesinde bu sabah başkent Lefkoşa'ya 20 Bin doz Sinovac aşısı gönderildi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibariyle ambulans uçakla Ercan Havalimanı'na ulaştığını açıkladı. Bakan Pilli açıklamasında "Bu sabah saat 05.00'da Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi" dedi.



KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

TÜRKİYE'DE 81 İLDE KORONAVİRÜS AŞILARI MEVCUT

Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir.

İLK AŞI SAĞLIK BAKANI KOCA'YA UYGULANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, ilk koronavirüs aşısını oldu. Bakan Koca, aşı sonrası şunları kaydetti: "Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor."