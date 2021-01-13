



'28 GÜN İLE ANTİKOR KAZANCIMIZ DAHA YÜKSEK OLACAK'



Prof. Dr. Gerek, antikorun koruma süresinin ne kadar olduğuna dair net bir bilginin olmadığını belirterek, "Henüz daha tam 1 yılı doldurmamış bir enfeksiyon süreciyle karşı karşıyayız. Zaman içerisinde görülecek bu antikorlar bizi ne kadar süreyle koruyor. Ayrıca ortalama 6-8 ay süreyle bu aşının koruyacağı tahmin ediliyor. 28 gün arayla aşılanma ile antikorun daha yüksek düzeyde elde edileceği şeklinde bir bilgi var. Dolayısıyla 14 günlük süreyi 28 güne bu sebeple çıkardılar. Dolayısıyla 28 günlük uygulama ile herhangi bir kayıp söz konusu olmayacak ve muhtemeldir ki buradan da daha yüksek düzeyde bir antikor kazancımız olacaktır diye tahmin ediyorum" dedi.

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