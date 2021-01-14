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Son dakika: Başkan Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi  hesabından günlük programını paylaştı ve ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Başkan Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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