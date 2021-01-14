Diyarbakır'da PKK'ya yardım eden 6 kişi tutuklandı
Emniyet güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 6 kişi için tutuklama kararı çıktı. Söz konusu 6 kişi PKK'ya yardım sağlamaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
EMNİYET AMAN VERMİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm emniyet görevlileri terör örgütlerine yurt içinde ve yurt dışında göz açtırmıyor.
Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan kişilerden 6'sının davası sonuçlandı. 6 kişi PKK'ya yardım etmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.