Türkiye'nin aldığı Çin yapımı koronavirüs aşısının etkisi açıklandı! Çin aşısı ne kadar etkili?
Türkiye'nin de satın aldığı ve kısa süre içinde uygulamaya başlayacağı Çin yapımı koronavirüs aşısının etkileri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Çin aşısının ağır vakalarda yüzde 100 etki gösterdiğini belirten Brezilya'daki Butantan Enstitüsü, yeni verileri paylaştı.
Çin tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı CoronaVac alanların arasında Türkiye de yer alıyor. Peki Çin aşısı ne kadar etkili? Brezilya'daki Butantan Enstitüsü, Türkiye'nin de aldığı Çin aşıları hakkındaki son araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.
ÇOK HAFİF VAKALARDA YÜZDE 50.38'LİK ETKİNLİK
Aşı denemelerini Sinovac ile ortaklaşa yürüten Butantan Enstitüsü, aşının "çok hafif" vakalarda yüzde 50.38 etkili olduğunu duyurdu. Butantan'da Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, yeni açıklanan yüzde 50.38'lik etkinlik oranının, hastalığı "çok hafif" geçirenleri kapsadığını belirtti.
AŞI AĞIR VAKALARDA YÜZDE 100, ORTA VAKALARDA YÜZDE 78 ETKİN
Hatırlanacağı üzere Butantan Enstitüsü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşının ağır Kovid-19 vakalarında yüzde 100, orta şiddetli vakalarda yüzde 78 etki gösterdiğini açıklamıştı.
ACİL KULLANIM ONAY İSTENDİ
13 binden fazla kişinin katıldığı bu deneme sonuçları, Brezilya'nın Sağlık Düzenleme Ajansı ANVISA'ya iletilmiş ve aşının acil kullanımı için onay istenmişti.
ENDONEZYA ACİL KULLANIM ONAY VERDİ: YÜZDE 65.3
Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Penny Kusumastuti Lukito, Çin aşısının yüzde 65.3 oranında koruma sağladığını açıklayarak, ülkede acil kullanım onayı verildiğini kaydetmişti.
Türkiye'deki denemelerde ise yüzde 91.25 etkili olduğu açıklanmıştı.
YÜZDE 50'DEN FAZLA ETKİNLİK GÖSTERMESİ YETİYOR
Küresel sağlık otoriteleri, bir aşının pandemi döneminde güvenle kullanılabilmesi için, yüzde 50'nin üzerinde etkinlik göstermesini yeterli buluyor.