Türkiye'nin aldığı Çin yapımı koronavirüs aşısının etkisi açıklandı! Çin aşısı ne kadar etkili?

Çin tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı CoronaVac alanların arasında Türkiye de yer alıyor. Peki Çin aşısı ne kadar etkili? Brezilya'daki Butantan Enstitüsü, Türkiye'nin de aldığı Çin aşıları hakkındaki son araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.