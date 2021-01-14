Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanların sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.
"AŞIYI TEŞVİK EDELİM"
Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.
"25-30 MİLYON DOZ DAHA AŞI GELECEK"
Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek.
İlk etapta gelen aşı miktarı belki 25-30 milyon doz aşı da gelecek.
AŞIYLA İLGİLİ OLUMSUZ KAMPANYAYA YANIT
Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.
AŞI TEMİNİ
3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız.