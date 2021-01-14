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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan , 'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısının Türkiye genelinde 300 bine yaklaştığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı sonrası flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ... Başkan , 'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti MKYK üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Aşılarını gelir gelmez bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Aşı olanların sayısı Türkiye genelinde 300 bine yaklaştı.

"AŞIYI TEŞVİK EDELİM"

Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

"25-30 MİLYON DOZ DAHA AŞI GELECEK"

Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek.

İlk etapta gelen aşı miktarı belki 25-30 milyon doz aşı da gelecek.

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Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.

AŞI TEMİNİ

3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: YAKLAŞIK 25-30 MİLYON DOZ DAHA AŞI GELECEK |VİDEO

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