Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 aşısı sonrası flaş açıklamalar

"25-30 MİLYON DOZ DAHA AŞI GELECEK"

Almanya ile olan irtibatlarımız var. Bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da mayıs civarında devreye girecek.



İlk etapta gelen aşı miktarı belki 25-30 milyon doz aşı da gelecek.

AŞIYLA İLGİLİ OLUMSUZ KAMPANYAYA YANIT

Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir.

AŞI TEMİNİ

3 milyonun arkasından 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız.