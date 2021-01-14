14 Ocak 2021, Perşembe
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 14 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. İşte 14 Ocak 2021'e ait ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 14 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.

İşte 14 Ocak 2021'e ait ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Son dakika 14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Düşüş sürüyor |Video SON DAKİKA 14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! DÜŞÜŞ SÜRÜYOR |VİDEO

13 OCAK TABLOSU

12 OCAK TABLOSU

11 OCAK TABLOSU

10 OCAK TABLOSU

9 OCAK TABLOSU

8 OCAK TABLOSU

7 OCAK TABLOSU

6 OCAK TABLOSU

5 OCAK TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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