Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?
SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. İşte 14 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Ocak 2021'e ait korona virüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu.
İşte 14 Ocak 2021'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.
13 OCAK TABLOSU
12 OCAK TABLOSU
11 OCAK TABLOSU
10 OCAK TABLOSU
9 OCAK TABLOSU
8 OCAK TABLOSU
7 OCAK TABLOSU
6 OCAK TABLOSU