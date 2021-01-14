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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı daveti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı daveti

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.

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Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

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