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İşte Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 aşısı vurulduğu o anlar |Video

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Giriş: 14.01.2021 19:26
Güncelleme:14.01.2021 19:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Çin'den ithal edilen CoronaVac adlı Kovid-19 aşısını oldu. Başkan Erdoğan aşı karşıtlarına ise "Aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Benim milletim aşıyla bunlara en güzel cevabı verecektir." ifadeleriyle sert tepki gösterdi.
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