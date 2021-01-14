İşte Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 aşısı vurulduğu o anlar |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesinde Çin'den ithal edilen CoronaVac adlı Kovid-19 aşısını oldu. Başkan Erdoğan aşı karşıtlarına ise "Aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Benim milletim aşıyla bunlara en güzel cevabı verecektir." ifadeleriyle sert tepki gösterdi.