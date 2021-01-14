Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek |Video

Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüs aşısı olan Başkan Erdoğan ikinci doz aşıyı 28 gün sonra olacağını söyledi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, aşı olanlarının sayısının 250 bini geçtiğini açıklayarak, ''Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek'' dedi.

Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Başkan Erdoğan'ın aşı olduğu açıklandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. aşarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

''25-30 MİLYON DOZ AŞI DAHA GELECEK''

Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, Kovid-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Aşı olanlarında sayısı 250 bini aştı. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek.

Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır.