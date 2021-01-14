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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kovid-19 aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı , Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Kovid-19 aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Bakan Koca şöyle konuştu:

Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz.

Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı |Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: BU SALGINDAN KURTULABİLMENİN EN ÖNEMLİ YOLU AŞI

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