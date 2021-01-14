ABD basınından Türk İHA'larına büyük övgü! Öncü oldular

ABD'Lİ ÜST SEGMENT RAKİPLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Haberde Türk SİHA'ları ABD'li üst segment rakipleri Global Hawk ve Reaper ile karşılaştırılırken, analistler, "Bu büyük İHA'lar hala savaşta oynayabilecekleri bir rol olduğunu söylüyor. Ancak sadece birkaç milyon dolara mal olan Türk TB2'leri gibi daha küçük, daha ucuz alternatifler giderek daha çekici ve daha etkili hale geliyor" dedi.0