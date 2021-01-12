Türkiye düşmanları aynı safta! HDP'li vekilin evinden FETÖ elebaşının Kürtçe kitapları çıktı

FETÖ KİTAPLARI ÇIKTI

Sanıklardan elde edilen dijital materyallerden elde edilen incelemede, PKK silahlı terör örgütünün faaliyet alanlarında çekilen ve sanıklarla örgütün tepe yöneticilerinin bir arada bulunduğu tespit edildi. Dijital materyallerde Altan Tan'ın PKK silahlı terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda Türkiye topraklarını da içerisine alan sözde Kürdistan devletinin haritasının bulunduğu Kürdistan yazılı atkı bulunan şahıs ile çekilmiş fotoğrafı bulundu. Tan'ın adresinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşısı Gülen'in yazmış olduğu ve Kürtçeye çevrilen "Lı Ber Siya Baweriye" ile "Jı Aliye Metafizik Ve Hebun" isimli dağıtımı ve satışı yasak olan kitaplar ele geçirildi.